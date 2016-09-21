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Новая инсталляция появилась в парке "Зарядье"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
  • 18
  • 1

Новая инсталляция появилась у павильона "Ледяная пещера" в парке Зарядье.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    16:57
    Она не новая и есть у меня в репортаже)
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