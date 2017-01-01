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Главная  /  Репортажи  /  Экологическая катастрофа в городе Ивдель Свердловской области

Экологическая катастрофа в городе Ивдель Свердловской области

Автор:
OlesyaMashkina
Дата публикации:
17:10
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Деятельность медно-цинкового рудника УГМК привела к экологической катастрофе в городе Ивделе Свердловской области. Неисполнение природоохранных мероприятий привело к полной гибели редкой, ценной рыбы в реке Тальтия, которая впадает в реку Ивдель, являющейся источником питьевого водоснабжения для жителей города. Поскольку в городе много лет не функционирует водоподготовка, практически неочищенная вода поступает в дома жителей города. Геноцид всего живого.

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