Осенние виды столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:15

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Осенняя красота постепенно исчезает: из-за морозных ночей листья с деревьев стремительно падают, оголяя ветки. Но все же полюбоваться осенней порой еще можно.