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Первая репетиция торжественного марша на Красной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:16
  • 42
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На Красной площади сегодня состоялась первая репетиция торжественного марша на Красной площади, посвящённого военному параду 1941 года. В мероприятии принимают участие сотни военных, которые отрабатывают строевой шаг и движение в колонне. Также напротив мавзолея проходит репетиция военного оркестра. На время проведения мероприятий на Красной площади, движение пешеходов частично ограничено.

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Комментарии (1)

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