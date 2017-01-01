Первая репетиция торжественного марша на Красной площади

Автор: tim777 Дата публикации: 17:16

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На Красной площади сегодня состоялась первая репетиция торжественного марша на Красной площади, посвящённого военному параду 1941 года. В мероприятии принимают участие сотни военных, которые отрабатывают строевой шаг и движение в колонне. Также напротив мавзолея проходит репетиция военного оркестра. На время проведения мероприятий на Красной площади, движение пешеходов частично ограничено.