Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 24 октября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 17:57
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- 32
В программу, показанную в эфире 24 октября, вошли кадры о том, как мужчина пытался взобраться на кита в США и кадры о том, как сильный порывистый ветер поднимал течение воды водопада вертикально в Великобритании.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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