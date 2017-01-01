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На Полярной улице в Москве появилась велополоса

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:07
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Велосипед раньше ассоциировался с сельской неспешной жизнью, теперь же он прочно укрепился на улицах больших городов. Количество велосипедистов в столице России давно перевалило за 3 миллиона, но первая велодорожка в Москве появилась только в 2011. Протяжённость и количество этих магистралей растёт, благодаря чему число ДТП с участием велосипедистов значительно сократилось. Сегодня в столице обустроено около 200 км веломаршрутов, проложенных в парковых зонах, а также имеющих транспортную функцию. Наибольшая протяжённость у велодорожек в центре Москвы, которые проходят через парки и вдоль набережных рек, но вместе с ними развивают и дорожную сеть в спальных районах. Так, одним из востребованных веломаршрутов является веломаршрут "Яуза". Он начинается из подмосковных Мытищ и заканчивается в Ростокино. Именно для этого маршрута дорожные службы уменьшили ширину полос для автомобилистов на Полярной улице и добавили у тротуара полосу для велосипедистов. Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за порядком на этом маршруте.

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