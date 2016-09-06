Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Установка энергосберегающих ламп на площади Арбатские Ворота

Установка энергосберегающих ламп на площади Арбатские Ворота

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:28
  • 10
  • 0

Установка энергосберегающих ламп на площади Арбатские Ворота.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
20:41 | Uwis
Сегодня на Красной площади прошла первая репетиция торжественного марша 7 ноября
62 1
06.09.2016 23:28 | Uwis
Фонтан у Большого театра привели в порядок перед Днём города