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Пьяный водитель, уходя от погони ДПС, устроил ДТП в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
24.10 22:44
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По Калужскому шоссе в сторону Москвы двигался автомобиль ВАЗ 2110 с тамбовскими номерами. Водитель легковушки нарушал ПДД. Это заметили сотрудники ГИБДД и начали преследование нарушителя. Водитель не останавливался, а лишь ускорялся. На повороте на микрорайон В города Троицк ВАЗ протаранил стоявший на светофоре внедорожник Ниссан, затем врезался в рейсовый автобус, после чего ВАЗ улетел в кювет где врезался в опору ЛЭП. Подоспевшие сотрудники ГИБДД извлекли из салона ВАЗа пострадавшего водителя. Помимо этого он был пьян. Нарушитель был госпитализирован, никто из остальных участников аварии не пострадал. Движение в обе стороны по Калужскому шоссе было затруднено.

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