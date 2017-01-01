Пьяный водитель, уходя от погони ДПС, устроил ДТП в ТиНАО
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 24.10 22:44
-
- 106
По Калужскому шоссе в сторону Москвы двигался автомобиль ВАЗ 2110 с тамбовскими номерами. Водитель легковушки нарушал ПДД. Это заметили сотрудники ГИБДД и начали преследование нарушителя. Водитель не останавливался, а лишь ускорялся. На повороте на микрорайон В города Троицк ВАЗ протаранил стоявший на светофоре внедорожник Ниссан, затем врезался в рейсовый автобус, после чего ВАЗ улетел в кювет где врезался в опору ЛЭП. Подоспевшие сотрудники ГИБДД извлекли из салона ВАЗа пострадавшего водителя. Помимо этого он был пьян. Нарушитель был госпитализирован, никто из остальных участников аварии не пострадал. Движение в обе стороны по Калужскому шоссе было затруднено.
- 106
Комментарии (0)