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Главная  /  Репортажи  /  Шесть дубовых скамеек для удобства отдыхающих установили на Москворецкой набережной перед входом в парк "Зарядье"

Шесть дубовых скамеек для удобства отдыхающих установили на Москворецкой набережной перед входом в парк "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:03
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На Москворецкой набережной перед входом в парк "Зарядье" для удобства отдыхающих установили шесть дубовых скамеек, которые выполнены в едином стиле со скамейками из парка. Теперь рядом с Москва-рекой появилась еще одна небольшая зона отдыха, где можно будет посидеть после прогулки по набережной или в ожидании туристического автобуса.

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