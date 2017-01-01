Шесть дубовых скамеек для удобства отдыхающих установили на Москворецкой набережной перед входом в парк "Зарядье"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:03

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На Москворецкой набережной перед входом в парк "Зарядье" для удобства отдыхающих установили шесть дубовых скамеек, которые выполнены в едином стиле со скамейками из парка. Теперь рядом с Москва-рекой появилась еще одна небольшая зона отдыха, где можно будет посидеть после прогулки по набережной или в ожидании туристического автобуса.