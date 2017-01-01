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Самострой на Новом Арбате строили на совесть

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:20
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  • 0

Самострой на Новом Арбате строили на совесть, второй день сносят. Может быть поэтому собственник здания отказался самостоятельно его демонтировать?

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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