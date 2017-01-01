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На станции метро "Чистые Пруды" "потек" мрамор

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:40
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Мраморные плиты с разводами от протечки воды портят облик станции "Чистые Пруды".

  • 16
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Комментарии (0)

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