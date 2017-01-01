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Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе (съемка с квадрокоптера)

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:35
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Грузовой автомобиль перевернулся на северо-западе Москвы. Авария произошла на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра на съезде на улицу Свободы. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и на полном ходу влетел в ограждение. От ударв грузовик подлетел в воздух и пролетел 10 метров перевернувшись рухнул на дорогу. В результате аварии два человека получили травмы. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и спецкран.

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