Грузовик перевернулся на Волоколамском шоссе (съемка с квадрокоптера)

Автор: denis947 Дата публикации: 02:35

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Грузовой автомобиль перевернулся на северо-западе Москвы. Авария произошла на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра на съезде на улицу Свободы. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и на полном ходу влетел в ограждение. От ударв грузовик подлетел в воздух и пролетел 10 метров перевернувшись рухнул на дорогу. В результате аварии два человека получили травмы. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и спецкран.