В ТиНАО сгорел коттедж

Автор: Разведчик Дата публикации: 06:03

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Загорелся трехэтажный кирпичный коттедж по адресу г. Москва, г. Троицк, СНТ Ветеран-2. Пожар начался на последнем этаже, после чего огонь распространился на кровлю. За короткое время огнем оказалась охвачена вся кровля и весь третий этаж на общей площади 70 кв. м. К тушению привлекались 5 пожарно-спасательных подразделений. Тушение осложнялось тем, что поблизости не было водоисточников. Несмотря на это потушить пожар удалось за полтора часа. Пострадавших нет. Как полагают пожарные, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Дверь в дом была не заперта. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.