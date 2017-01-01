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Завершены работы по установке монумента "Стена скорби"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:30
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Завершены работы по установке монумента "Стена скорби". Торжественное открытие памятника жертвам репрессий состоится 30 октября.

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