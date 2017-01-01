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Главная  /  Репортажи  /  Сбой движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за падения пассажира

Сбой движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за падения пассажира

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10:41
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Из-за падения пассажира на рельсы на станции Савеловская не ходят поезда от Владыкино до Чеховской.

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