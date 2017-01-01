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Главная  /  Репортажи  /  Водитель уснул за рулём и устроил в ДТП в Турции (ВИДЕО)

Водитель уснул за рулём и устроил в ДТП в Турции (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:44
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Микроавтобус с туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщает мобильный репортёр из России, который оказался в числе пассажиров экскурсионного автобуса.

По словам автора видео, авария произошла в Анталии накануне днём. Отдыхающие возвращались с экскурсии, двигались по направлению к отелю. Как вдруг микроавтобус повело в сторону, он вылетел за пределы проезжей части и, как видно на кадрах, оказался на "островке" между отбойниками.

К счастью, в результате ДТП все остались живы. А причиной аварии, по словам мобильного репортёра, стало то, что водитель уснул за рулем.
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