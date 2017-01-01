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Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке (ВИДЕО)

Автор:
Виталий Пищ
Дата публикации:
12:02
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Подтопление жилых домов и прилегающей территории вдоль береговой линии произошло в посёлке Ивашка Карагинского района Камчатского края. Об этом сообщает мобильный репортёр Виталий Карапищенко, который прислал кадры с места ЧП.

По словам местного жителя, с моря пришла огромная приливная волна. "Местами она прошла вглубь посёлка до 200 метров," - пишет мобильный репортёр. В результате, подтопленными оказались дороги, огороды и дома, часть из которых осталась заброшенной после похожего наводнения 2008 года.

Как сообщает мобильный репортёр, подтопление произошло после неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 30 метров в секунду, с дождем и снегом.
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