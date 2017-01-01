Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке (ВИДЕО)
- Автор:
- Виталий Пищ
- Дата публикации:
- 12:02
-
- 30
По словам местного жителя, с моря пришла огромная приливная волна. "Местами она прошла вглубь посёлка до 200 метров," - пишет мобильный репортёр. В результате, подтопленными оказались дороги, огороды и дома, часть из которых осталась заброшенной после похожего наводнения 2008 года.
Как сообщает мобильный репортёр, подтопление произошло после неблагоприятных погодных условий с порывами ветра до 30 метров в секунду, с дождем и снегом.
- 30
Комментарии (0)