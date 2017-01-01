"Технологии XXI века": в Бурятии мусор вывозят на обычной "пятёрке" (ВИДЕО)

Автор: IgorZima Дата публикации: 12:47

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195547

Жители Бурятии поражены способом вывоза ТБО в селе Сотниково Иволгинского района Республики.Мобильный репортёр запечатлел на видео, как бытовые отходы достают из мусорного контейнера и грузят в багажник отечественной легковушки - "ВАЗ 2105". По словам местного жителя, таким образом работает МУП ЖКХ "Пригородное". При этом, автор видео отмечает, что в селе имеются проблемы не только со спецтранспортом для вывоза отходов, но и с состоянием площадок для мусорных баков: "Контейнерная площадка для временного хранения ТБО отсутствует," - пишет мобильный репортёр.Вместо неё, как видно на кадрах, буквально посреди дворовой территории, среди припаркованных машин. О бетонном или асфальтовом покрытии, ограниченным бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру - говорить сложно.