Неравнодушный водитель автобуса потушил горящий мотоцикл
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:41
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Сообщается, что он проезжал мимо, притормозил, схватил огнетушитель - и, как видно на кадрах, сумел самостоятельно остановить возгорание. Пассажирам, конечно, пришлось подождать в салоне. Но даже если кто-то из них куда-то и спешил, возражать - не стали.
Впрочем, вынужденная остановка - получилась недолгой. Вскоре водитель - вернулся за руль. И продолжил путь - как ни в чём не бывало.
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