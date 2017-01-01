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Неравнодушный водитель автобуса потушил горящий мотоцикл

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:41
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Новым героем китайского сегмента соцсетей стал неравнодушный водитель автобуса. Который - потушил горящий мотоцикл.

Сообщается, что он проезжал мимо, притормозил, схватил огнетушитель - и, как видно на кадрах, сумел самостоятельно остановить возгорание. Пассажирам, конечно, пришлось подождать в салоне. Но даже если кто-то из них куда-то и спешил, возражать - не стали.

Впрочем, вынужденная остановка - получилась недолгой. Вскоре водитель - вернулся за руль. И продолжил путь - как ни в чём не бывало.
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