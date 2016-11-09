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Мост обрушился в Эквадоре из-за врезавшейся в него баржи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:47
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Эти кадры от мобильного репортёра из Эквадора. Который запечатлел обрушение моста, соединявшего два небольших острова.

Как сообщается, началось всё с того, что его - задела баржа. Вроде бы - не слишком сильно. Однако и этого хватило для того, чтобы мост - сначала просел со скрипом и треском. А затем - опустился в воду, поднимая брызги и волны.

В комментариях - многие удивились хрупкости конструкции. И пришли к выводу, что и без такой аварии - её бы следовало заменить. На более прочную.
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Комментарии (0)

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