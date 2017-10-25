В Благовещенске инспекторы ДПС прикормили дикого лиса
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:50
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Как сообщается, зверь регулярно приходит на стационарный пост, и выпрашивает у служителей закона хлеб или мясо. Полицейские охотно делятся с рыжим гостем продуктами и снимают его визиты на видео.
По словам инспекторов, лис всегда приходит один и, несмотря на давнюю дружбу, немного побаивается людей. Однако закон он никогда не нарушает. И с благодарностью принимает подарки от полицейских.
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