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В Благовещенске инспекторы ДПС прикормили дикого лиса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
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Инспекторы ДПС в Благовещенске прикормили дикого лиса.

Как сообщается, зверь регулярно приходит на стационарный пост, и выпрашивает у служителей закона хлеб или мясо. Полицейские охотно делятся с рыжим гостем продуктами и снимают его визиты на видео.

По словам инспекторов, лис всегда приходит один и, несмотря на давнюю дружбу, немного побаивается людей. Однако закон он никогда не нарушает. И с благодарностью принимает подарки от полицейских.
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