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В Бразилии добровольцы спасли выброшенного на берег кита

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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Неподалеку от Рио-де-Жанейро несколько десятков добровольцев спасли кита, выброшенного морем на песчаный пляж.

Сообщается, что операция продолжалась 19 часов, в ней участвовал даже местный пожарный гарнизон. Чтобы животное не погибло под жарким бразильским солнцем, его постоянно поливали водой. Исполина, как видно на кадрах, обвязали толстым канатом и очень осторожно отбуксировали в воду с помощью экскаватора. А затем начали подталкивать его руками на глубину.

Эта история завершилась благополучно. "В море кит пришел в себя и, - как пишут в социальных сетях очевидцы - отправился домой".
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