В Бразилии добровольцы спасли выброшенного на берег кита
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
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Сообщается, что операция продолжалась 19 часов, в ней участвовал даже местный пожарный гарнизон. Чтобы животное не погибло под жарким бразильским солнцем, его постоянно поливали водой. Исполина, как видно на кадрах, обвязали толстым канатом и очень осторожно отбуксировали в воду с помощью экскаватора. А затем начали подталкивать его руками на глубину.
Эта история завершилась благополучно. "В море кит пришел в себя и, - как пишут в социальных сетях очевидцы - отправился домой".
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