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Снег прошёл в Курганской области

Автор:
FedorTomsk
Дата публикации:
18:11
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Снег прошёл в Курганской области. На трассе образовались снежные заносы.

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