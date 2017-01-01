Грузовик снес остановку на Нагатинской набережной в Москве

28

28 0

На юге Москвы произошло ДТП. На Нагатинской набережной, напротив дома 56 грузовик вылетел на остановку и снес ее. По одной из версий, водитель не справился управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку. По счастливой случайности людей в момент ДТП на остановке не было. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые быстро оформили аварию.