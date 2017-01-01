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Главная  /  Репортажи  /  Грузовик снес остановку на Нагатинской набережной в Москве

Грузовик снес остановку на Нагатинской набережной в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
16:23
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На юге Москвы произошло ДТП. На Нагатинской набережной, напротив дома 56 грузовик вылетел на остановку и снес ее. По одной из версий, водитель не справился управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку. По счастливой случайности людей в момент ДТП на остановке не было. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые быстро оформили аварию.

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