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Первый лёд и дыхание зимы в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:47
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В столице наблюдается первый лёд, небо полностью затянуто облаками и холодно. На улице не комфортно, холодно.

  • 16
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