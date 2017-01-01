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Возгорание автомобиля на ЗСД в Санкт-Петербурге

Автор:
Betonshik
Дата публикации:
19:24
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Возгорание автомобиля на ЗСД Санкт-Петербурга много дыма, спец.службы на месте.

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