Два человека пострадали после падения светофора из-за ДТП в Новогиреево
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 19:54
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Двое пешеходов на востоке Москвы получили травмы в результате падения светофора, который был сбит попавшим в ДТП автомобилем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Два автомобиля столкнулись в районе д. 17 на Федеративном проспекте. В результате одна из машин врезалась в светофор, который затем упал на двух пешеходов. Пострадавших госпитализировали», - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что авария произошла около 18:00. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
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