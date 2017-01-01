Два человека пострадали после падения светофора из-за ДТП в Новогиреево

Автор: Sargo Дата публикации: 19:54

60

60 0

60

60 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195578

Двое пешеходов на востоке Москвы получили травмы в результате падения светофора, который был сбит попавшим в ДТП автомобилем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.«Два автомобиля столкнулись в районе д. 17 на Федеративном проспекте. В результате одна из машин врезалась в светофор, который затем упал на двух пешеходов. Пострадавших госпитализировали», - пояснили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что авария произошла около 18:00. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.