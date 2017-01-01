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Новые ограждения установлены на станциях метро «Белорусская», «Краснопресненская» и «Новослободская»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:29
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На трех станциях столичного метро установили межпилонные ограждения, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«13 межпилонных ограждений установили на станциях «Белорусская», «Краснопресненская» и «Новослободская» столичного метро. Новые ограждения изготовлены из нержавеющей стали и представляют собой перегородку, длину которой можно регулировать путем присоединения или отсоединения секций в сцепке. Ограждения выполнены в традиционных цветах метрополитена, на них присутствует его логотип и символика столичного метро», - говорится в сообщении.

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