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Парень с большущим плюшивым мишкой на шее ожидает свою возлюбленную на станции московского метрополитена

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:43
  • 17
  • 0

Станция метро Новогиреево парень ожидал свою возлюбленную с большущим мишкой на шее.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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