Парень с большущим плюшивым мишкой на шее ожидает свою возлюбленную на станции московского метрополитена

Автор: Sargo Дата публикации: 13:43

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Станция метро Новогиреево парень ожидал свою возлюбленную с большущим мишкой на шее.