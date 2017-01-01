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Технологические работы на путях МЦК в час пик на станции Лужники

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:41
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В вечерний час пик на станции МЦК Лужники проводятся технологические работы, периодически пропуская составы.

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