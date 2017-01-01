Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Реконструкция главного кассового павильона ОК "Лужники" к ЧМ 2018

Реконструкция главного кассового павильона ОК "Лужники" к ЧМ 2018

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:56
  • 2
  • 0

Кассы в виде двух полукруглых зданий расположены напротив друг друга у главного входа в олимпийский комплекс. На первых этажах павильонов в ходе реконструкции обустроят входную зону с вестибюлем и постом охраны, кассы, буфет, а также технические помещения, в которые будет отдельный вход с улицы.

Вторые этажи займут диспетчерские, серверные, комнаты отдыха персонала и служебные помещения.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
01:06 | Uwis
До пяти видов цветущих тропических цветов можно увидеть в "Аптекарском огороде"
1 0
01:04 | Sargo
Уборка листвы в столичных парках
47 1
23.10 00:02 | Uwis
На пригородной станции "Лосиноостровская" начались работы по реконструкции лестничных сходов южного пешеходного моста
10 0
00:41 | Sargo
Технологические работы на путях МЦК в час пик на станции Лужники
64 0
24.07 22:21 | Uwis
На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии метро оптимизируют работу кассовых окон