Реконструкция главного кассового павильона ОК "Лужники" к ЧМ 2018

Автор: Sargo Дата публикации: 00:56

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2 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195587

Кассы в виде двух полукруглых зданий расположены напротив друг друга у главного входа в олимпийский комплекс. На первых этажах павильонов в ходе реконструкции обустроят входную зону с вестибюлем и постом охраны, кассы, буфет, а также технические помещения, в которые будет отдельный вход с улицы.Вторые этажи займут диспетчерские, серверные, комнаты отдыха персонала и служебные помещения.