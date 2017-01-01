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В подмосковном районе Путилково более шести часов нет света

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
01:48
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Около 17 часов в домах, расположенных по улице Сходненская в микрорайоне Путилково, Красногорского района Подмосковья отключили электроснабжение. Люди, вернувшись с работы, обнаружили, что в подъезд они попасть не могут. Лифты не работают. Холодильники оттаяли. Разогреть и приготовить пищу они не могут. Многие жители живут в этом доме недавно и не могут разобраться в какую дверь им войти, чтобы подняться по пожарной лестнице. А попав на эту лестницу, подниматься приходится в полной темноте, освещая себе путь фонариком в телефоне. И это с детьми, колясками, животными. А дом двадцати пяти этажный. Работники электросетей сказали, что произошла авария и пообещали устранить в течении 15 минут, но прошло уже более шести часов, а электроснабжение в домах отсутствует. Точную причину технической аварии никто не объясняет. Причём в основной части района электроснабжение подаётся в полном объёме.

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