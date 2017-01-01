В Сочи прошёл кислотный дождь (ВИДЕО)

Автор: Shomer Дата публикации: 08:22

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Этой ночью в Сочи, в Адлере, прошел дождик, который оказался не свежим осенним, а кислотным, скорее. На машинах налет белый. Не облезет ли краска?