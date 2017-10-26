В Москве эвакуировали кинотеатр "Соловей"

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39 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195602

В центре Москвы эвакуировали здание кинотеатра "Соловей". Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал кадры с места ЧП.Автор видео рассказывает, что людей экстренно вывели из здания кинотеатра, расположенного по адресу: улица Дружинниковская, д. 15, в четверг днём, около 12:00. По словам очевидцев, причиной эвакуации стал пожар или же угрозы поджога."Сотрудники кинотеатра говорят, что из-за фильма «Матильда» происходит эвакуация, якобы поступили угрозы поджога," - пишет мобильный репортёр из Москвы.