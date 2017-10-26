В Москве эвакуировали кинотеатр "Соловей"
- Автор:
- Fausty_123
- Дата публикации:
- 12:09
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Автор видео рассказывает, что людей экстренно вывели из здания кинотеатра, расположенного по адресу: улица Дружинниковская, д. 15, в четверг днём, около 12:00. По словам очевидцев, причиной эвакуации стал пожар или же угрозы поджога.
"Сотрудники кинотеатра говорят, что из-за фильма «Матильда» происходит эвакуация, якобы поступили угрозы поджога," - пишет мобильный репортёр из Москвы.
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