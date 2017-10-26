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В Москве эвакуировали кинотеатр "Соловей"

Автор:
Fausty_123
Дата публикации:
12:09
  • 39
  • 1

В центре Москвы эвакуировали здание кинотеатра "Соловей". Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал кадры с места ЧП.

Автор видео рассказывает, что людей экстренно вывели из здания кинотеатра, расположенного по адресу: улица Дружинниковская, д. 15, в четверг днём, около 12:00. По словам очевидцев, причиной эвакуации стал пожар или же угрозы поджога.

"Сотрудники кинотеатра говорят, что из-за фильма «Матильда» происходит эвакуация, якобы поступили угрозы поджога," - пишет мобильный репортёр из Москвы.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:35
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:30 http://www.mskagency.ru/materials/2718359 26.10.17
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