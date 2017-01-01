Выделенную полосу для компенсационных автобусов делают на Волгоградском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 11:50

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В связи с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменится схема движения автотранспорта в районе Выхино-Жулебино, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы. «Центр организации дорожного движения правительства Москвы обращает внимание автомобилистов, что с 28 октября по 3 ноября для присоединения Кожуховской ветки будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники». Ежедневно этими станциями пользуются сотни тысяч горожан. В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения автотранспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта», - говорится в сообщении. Уточняется, что для проезда к действующим станциям метро от станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» будут организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты до станций «Выхино» и «Кузьминки», а также усилены регулярные маршруты наземного транспорта. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будет изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные полосы: на участке Новорязанского шоссе и Волгоградского проспекта от станции «Котельники» до станции «Кузьминки» в обе стороны - в направлении центра и области; на участке Лермонтовского проспекта от ул. Привольная до съездов на боковые проезды проспекта в обе стороны - в направлении центра и области; на Рязанском проспекте от ул. Хлобыстова до Самаркандского бульвара - в обе стороны, в направлении центра и области.