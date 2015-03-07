Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монах с отменной реакцией увернулся от столкновения с машиной в Таиланде

Монах с отменной реакцией увернулся от столкновения с машиной в Таиланде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:04
  • 22
  • 0

Это видео запечатлели камеры наблюдения в Таиланде.

Поначалу - ничего интересного в кадре не происходит. Зато потом главный герой - судя по одежде, монах - демонстрирует не просто хорошую, а по-настоящему отменную реакцию. Каким-то чудом - уворачивается от автомобиля, который выскочил на тротуар. Снёс припаркованный кем-то мотоцикл, проехался по пешеходному пространству - а после, как ни в чём не бывало, вернулся на проезжую часть.

Сообщается, что полиция - уже ищет нарушителя. Обещают - строго наказать.
  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
13:59 | AlTeg()
Два автомобиля столкнулись в Шипиловском проезде в Москве
35 0
12:31 | mreportertv
В Хабаровске в результате ДТП перевернулся автомобиль
171 0
25.04 20:34 | DenisAkishkin
В Кемерово после выхода сюжета по ТВ, пытались залатать улицу Ворошилова, но ничего не получилось
142 0
23.10 13:45 | mreportertv
Беспечный вратарь пропустил решающий мяч, начав праздновать победу своей команды
382 2
07.03.2015 19:17 | Artem_077
Памятник Сергию Радонежскому в селе Радонеж