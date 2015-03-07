Монах с отменной реакцией увернулся от столкновения с машиной в Таиланде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:04
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Поначалу - ничего интересного в кадре не происходит. Зато потом главный герой - судя по одежде, монах - демонстрирует не просто хорошую, а по-настоящему отменную реакцию. Каким-то чудом - уворачивается от автомобиля, который выскочил на тротуар. Снёс припаркованный кем-то мотоцикл, проехался по пешеходному пространству - а после, как ни в чём не бывало, вернулся на проезжую часть.
Сообщается, что полиция - уже ищет нарушителя. Обещают - строго наказать.
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