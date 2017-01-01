В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:20
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К активной фазе своей деятельности огнедышащая гора перешла в самом начале месяца. А теперь, как видно на кадрах, практически без пауз выбрасывает в воздух столбы пепла. На высоту до двух километров.
Смотрится это, судя по видео, конечно, зрелищно и красиво. Но живущим неподалёку людям - явно не до эстетики. Ведь попадание вулканических частиц в дыхательные пути - может вызвать серьёзные заболевания.
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