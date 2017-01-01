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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:20
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Много дыма сейчас в центральной части Мексики. Где извергается вулкан с труднопроизносимым названием - Попокатепетль. Один из самых активных в регионе.

К активной фазе своей деятельности огнедышащая гора перешла в самом начале месяца. А теперь, как видно на кадрах, практически без пауз выбрасывает в воздух столбы пепла. На высоту до двух километров.

Смотрится это, судя по видео, конечно, зрелищно и красиво. Но живущим неподалёку людям - явно не до эстетики. Ведь попадание вулканических частиц в дыхательные пути - может вызвать серьёзные заболевания.
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