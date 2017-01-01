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В Хабаровске в результате ДТП перевернулся автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:31
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В Хабаровске легковая машина опрокинула внедорожник. ДТП запечатлела на видео камера наблюдения.

Ее хозяин опрометчиво попытался обогнать джип, который в тот момент совершал поворот налево. Водитель заметил опасность, но отреагировать не успел - скорость была слишком высокой. Сильным ударом внедорожник буквально выбило с проезжей части.

Авария случилась на на небольшой улице с неинтенсивным движением, поэтому пострадал только водитель легковушки - сообщается, что его с ушибами увезли в больницу. К тому же оказалось, что виновник столкновения был пьян. Как сообщают пользователи, теперь ему, скорее всего, придется предстать перед судом.
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