В Хабаровске в результате ДТП перевернулся автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:31
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Ее хозяин опрометчиво попытался обогнать джип, который в тот момент совершал поворот налево. Водитель заметил опасность, но отреагировать не успел - скорость была слишком высокой. Сильным ударом внедорожник буквально выбило с проезжей части.
Авария случилась на на небольшой улице с неинтенсивным движением, поэтому пострадал только водитель легковушки - сообщается, что его с ушибами увезли в больницу. К тому же оказалось, что виновник столкновения был пьян. Как сообщают пользователи, теперь ему, скорее всего, придется предстать перед судом.
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