В Африке искатель приключений взлетел на охапке воздушных шаров
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:04
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Как сообщается, любитель приключений несколько раз пробовал совершить полёт на охапке воздушных шаров в Ботсване. Однако терпел фиаско - из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда он перебрался в ЮАР, два дня вместе со своими друзьями наполнял разноцветные шары гелием, потом сел на раскладной стул, и... полетел!
Во время полёта он поднялся на высоту до 2,4 тысяч метров. А затем стал понемногу срезать шары, чтобы вернуться на землю. В итоге, смельчак получил не только массу впечатлений, но и завораживающие кадры, которые стремительно набирают просмотры и восторженные комментарии пользователей в Сети.
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