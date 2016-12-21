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В Африке искатель приключений взлетел на охапке воздушных шаров

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:04
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Авантюрист из Великобритании раскрасил свою жизнь, а также небо над Южной Африканской Республикой сотней воздушных шаров. С их помощью молодой человек поднялся в воздух и пролетел над страной около 25 километров.

Как сообщается, любитель приключений несколько раз пробовал совершить полёт на охапке воздушных шаров в Ботсване. Однако терпел фиаско - из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда он перебрался в ЮАР, два дня вместе со своими друзьями наполнял разноцветные шары гелием, потом сел на раскладной стул, и... полетел!

Во время полёта он поднялся на высоту до 2,4 тысяч метров. А затем стал понемногу срезать шары, чтобы вернуться на землю. В итоге, смельчак получил не только массу впечатлений, но и завораживающие кадры, которые стремительно набирают просмотры и восторженные комментарии пользователей в Сети.
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