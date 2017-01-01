Андреевскую набережную открыли для прогулок
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13:29
-
- 17
После благоустройства Андреевская набережная преобразилась. Выложена тротуарная плитка,на набережной создали велодорожек,установили новые уличные фонари.
- 17
Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео
Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке
Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве
На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста
Пожар на газопроводе под Луховицами
Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах
Один человек спасен при пожаре на юге Москвы
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы
В городе Кизел Пермского края пошёл снег
Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве
После благоустройства Андреевская набережная преобразилась. Выложена тротуарная плитка,на набережной создали велодорожек,установили новые уличные фонари.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)