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Андреевскую набережную открыли для прогулок

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:29
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После благоустройства Андреевская набережная преобразилась. Выложена тротуарная плитка,на набережной создали велодорожек,установили новые уличные фонари.

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