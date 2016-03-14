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В Свердловской области коммунальщик косит снег

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:57
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Житель города Полевской в Свердловской области снял на видео, как коммунальщики… стригут снег!

Зачем косить припорошенную сухую траву, недоумевает автор этих кадров. И, как сообщается, предполагает - очевидно, так компания-подрядчик пытается освоить выделенные на благоустройство этой территории средства. Пользователи, посмотревшие этот ролик, шутят: озимые убирают.

Но все же многим не до шуток. "Коммунальщики просто бросают деньги на ветер, и такое возможно только в России," - пишут в комментариях.
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