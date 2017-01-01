Два автомобиля столкнулись в Шипиловском проезде в Москве

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. В Шипиловском проезде, напротив дома 49, столкнулись «Ауди» и «Волга». В результате лобового удара, автомобили развернуло поперёк дороги. В результате аварии пострадал 1 человек, он получил незначительные травмы и после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.