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Ремонт дороги в городе Уфа

Автор:
nilgizz
Дата публикации:
15:25
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Дорожные службы осуществляют ремонт дороги на пересечении улиц: Б. Гражданская / Оренбургская в Уфе.

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