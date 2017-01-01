С 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:02

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Для строительства новой линии метро с 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда будут курсировать только до станции «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году – ориентировочно в мае. Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через 7 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций. Протяженность участка составит 17,2 км. Главное, что Кожуховская линия поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии. Для проезда от станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» будут организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1, М2 и М3 будут курсировать в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50секунд. Трассы следования маршрутов М: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» – Метро «Выхино»; М2 «Метро «Жулебино» – Метро «Выхино»; М3 «Метро «Котельники» – Метро «Кузьминки». Маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия метро будут продлены до станции метро «Кузьминки». Движение всех маршрутов: компенсационных, городских и областных будет осуществляться по обособленным выделенным полосам. Для удобства пассажиров на станциях метро «Выхино» и «Кузьминки» будут постоянно работать все кассовые окна. В любое время пассажиры могут обратиться за помощью к дежурным сотрудникам Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена и работникам ГКУ «Организатор перевозок», которые будут объяснять, как сориентироваться и расскажут о схеме работы общественного транспорта в период закрытия станций. Дежурство будет также проходить вблизи станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Кроме этого, в электродепо будут предусмотрены резервные поезда для выдачи в случае необходимости на Таганско-Краснопресненскую линию. На время закрытия станций жители могут бесплатно и быстро добраться до центра Москвы на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино.