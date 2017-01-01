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На улице 1905 года аварийная служба устранила последствия обрыва контактной сети

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:10
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На улице 1905 года аварийная служба устранила последствия обрыва контактной сети. Некоторое время стояли троллейбусы.

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