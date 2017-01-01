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Главная  /  Репортажи  /  На трассе М4 вблизи города Видное сгорел автомобиль

На трассе М4 вблизи города Видное сгорел автомобиль

Автор:
Decant-VDV
Дата публикации:
16:10
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На трассе М4 "Дон" при движении в сторону МКАД вблизи города Видное сгорел легковой автомобиль.

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