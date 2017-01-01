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Зимняя погода в октябрьский день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:44
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В столице усилились порывы ветра идёт снег. Горожане и гости столицы одеты по-зимнему.

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