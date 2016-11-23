Смотровая площадка на улице Варварка

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:50

13

13 0

Между Георгиевской церковью и палатами бояр Романовых есть смотровая площадка, с которой можно посмотреть на парк Зарядье. Ограждение выполнено очень оригинально и красиво, прямо на камне вырезана московская архитектура, располагавшаяся на этой улице. Тут же , где заканчивается "стена" повторяя изгибы московской утраченной архитектуры есть описание, какие архитектурные объекты находились здесь раньше, годы создания и годы, когда они были утрачены.