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Смотровая площадка на улице Варварка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:50
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Между Георгиевской церковью и палатами бояр Романовых есть смотровая площадка, с которой можно посмотреть на парк Зарядье. Ограждение выполнено очень оригинально и красиво, прямо на камне вырезана московская архитектура, располагавшаяся на этой улице. Тут же , где заканчивается "стена" повторяя изгибы московской утраченной архитектуры есть описание, какие архитектурные объекты находились здесь раньше, годы создания и годы, когда они были утрачены.

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