Адресные планы московского зоопарка, в котором умерла 20-летняя белая тигрица

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В Московском зоопарке умерла 20-летняя белая тигрица Кали. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка, добавив, что для тигра это преклонный возраст. «Наша Кали была окружена постоянной заботой. Зоологи, принимая во внимание ее преклонный возраст, старались побаловать ее мясом повкуснее, готовили ей удобное место для отдыха. В последние дни Кали становилась все менее активной, начала отказываться от пищи и постепенно угасла. Нам будет очень ее не хватать», - приводятся в сообщении слова директора зоопарка Светланы Акуловой.