ТЦ "Измайловский", в подсобном посещении которого обнаружен труп мужчины

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«На службу «02» со службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: ул. Первомайская, д. 42. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в коридоре подсобного помещения магазина с телесными повреждениями обнаружен труп мужчины 1985 г. рождения, смерть которого наступила около пяти-семи часов назад», - отметил источник. Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.